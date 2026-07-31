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大統益第2季EPS 2.38元 卜蜂1.98元
大統益（1232）昨（30）日公布第2季財報，稅後純益達3.8億元，年增18.7%，每股純益（EPS）2.38元；累計上半年稅後純益7.5億元，年增20.9%，EPS為4.71元。
大統益同時公告，董事會決議授權董事長，在累計總額不超過6.05億元額度內，決定是否於台灣中部地區向非關係人購置土地，作為未來興建倉庫使用。公司表示，此案主要配合營運需求，透過新增倉儲空間強化物流及供應鏈布局。
卜蜂（1215）昨（30）日公布第2季財報，受到肉品價格下滑影響，獲利也跟著減少，第2季稅後純益5.8億元，年減23.6%，每股純益（EPS）1.98元；上半年稅後純益9.5億元，年減34.9%，EPS為3.24元。
卜蜂日前表示，隨市場逐步調整，對後市審慎樂觀。
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