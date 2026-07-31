大統益第2季EPS 2.38元 卜蜂1.98元

台積電昨（30）日股價走勢震盪，早盤一度大漲60元至2,260元，惟受制於市場調節賣壓，尾盤最後一筆爆出5,494張賣單一口氣摜殺15元，以致終場僅小漲5元收2,205元，漲勢大幅收斂，也成為台股尾盤翻黑主因。值得注意的是，盤後鉅額交易出現台積電以漲停價成交的關鍵引路訊號。

2026-07-31 01:24