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八貫第2季獲利 同期新高

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

機能材料業者八貫（1342）昨（30）日公布第2季財報，營收、獲利雙創同期新高，上半年稅後純益3.19億元，年增51.6％，EPS 4.10元，超越去年前三季；複合材料業者長興，上半年獲利表現同樣寫四年同期新高。TPU膜業者鼎基，6月、第2季營收改寫新高；日勝化6月、第2季營收亦重返成長。

受惠原物料高漲、客戶積極備貨，以及高值化應用推助成長，八貫第2季營收9.94億元，年增40.7%，營業利益1.63億元，年增30.9%，稅後純益1.57億元，年增125%，每股純益（EPS）2.01元；上半年累計營收19.11億元，年增28.7％，營業利益3.5億元，年增22.3％，稅後純益3.19億元，年增51.6％，上半年EPS 4.10元。

八貫表示，第2季營收顯著年增，主要受益於公司訂單與出貨表現優於預期；加上匯兌收益相較去年同期大幅回正，帶動第2季獲利表現。四大產品線中，戶外與醫療產品仍為公司兩大營運成長引擎，兩大產品上半年營收較去年同期雙位數成長，且合計占整體營收比重達八成。展望第3季，目前客戶訂單及出貨仍維持正常節奏，可望延續往年營運表現。

長興6月稅前盈餘2.84億元，年增97.37％，每股稅前盈餘0.24元；上半年累計稅前盈餘17.91億元，年增71.76％，每股稅前盈餘1.53元，寫近四年同期新高。長興指出，6月上游原物料價格雖回落，客戶需求略有降溫，但營收仍較去年同期顯著成長。此外，電子材料更在精密設備認列營收貢獻下回升，半導體先進封裝材料出貨量亦同步增加。

日勝化6月營收1.93億元，年增15.84%；第2季營收6.63億元，年增19%，營收表現重返成長軌道。日勝化表示，與日本化學接著劑與室內建築板材廠愛克（AICA）合作，代工生產建材塗料產品Jolypate，預計成為今年主力新品之一；低UV反射塗料目前已接近完成階段；此外也推出新一代鞋材材料、超臨界射出發泡TPU。

鼎基 營收 材料

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