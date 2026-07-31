南亞6月大賺228億

南亞（1303）因股價波動達公布注意交易資訊標準，昨（30）日公告6月自結獲利，單月稅後純益228.1億元，年增762.63%，每股純益（EPS）2.88元，獲利大幅躍升。

南亞6月合併營收271.34億元，年增31.79%；累計上半年營收1,522.4億元，年增15.98%。受惠電子材料、石化產品本業回溫，以及業外轉投資收益挹注，第2季稅後純益267.5億元，季增87.7%，EPS達3.37元；累計上半年稅後純益410.1億元、EPS 5.17元，第2季及上半年獲利雙雙改寫歷史新高，上半年已賺逾半個股本。

南亞於公告中說明，6月自結稅前利益為244.17億元，配合各公司作業周期，權益法投資損益如南亞科、台塑化等採按季認列，於6月自結稅前利益納入第2季權益法投資收益，所以6月的獲利跟著轉投資獲利挹注一起水漲船高。

南亞指出，第2季受惠記憶體市場供需缺口擴大，帶動南亞科技獲利顯著成長，加上台塑化獲利也較第一季改善，使權益法投資收益大幅增加，配合電子材料及石化本業營運回溫，本業與業外同步成長，推升第2季及上半年整體獲利創歷史新高。

電子材料則未受地緣衝突、原料價格波動影響，表現依然強勁，電路板、銅箔基板等全系列產品市場需求殷切、供不應求，售價逐月調漲，利差進一步擴大，營收與獲利持續躍進。

由於AI浪潮席捲全球產業，雲端業者以龐大的金額加速打造超大規模資料中心，導致供應鏈各種高階材料需求激增，包含玻纖布（絲）、銅箔、銅箔基板、ABF載板等，上半年出現前所未有的上、下游全面性供應緊缺現象，帶動營運站上高峰。加上化工、聚酯、塑膠產品表現也向好，更有轉投資事業挹注，南亞第2季在本業、業外接收獲豐碩成果。

至於本業營運概況，中東情勢漸趨緩和，原物料價格普遍下滑，上半月客戶採購依然保守，導致化工、塑膠加工、聚酯等產品銷售量及營收減少。然而隨著原料價格陸續回落到戰前水準，下游觀望心態也逐漸收斂，開始回補庫存；再加上中東同業產能受損，影響EG供給量；此外夏季瓶用粒、電子用膜、廠辦商辦工程用建材等需求也溫和成長。