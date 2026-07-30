致茂估下半年強勁成長、鴻勁前6月賺101億

封測龍頭日月光投控（3711）副總經理暨財務長董宏思今日在法說宣布，由於AI帶動先進封裝（LEAP）需求遠優於預期，今年將再追加20億美元資本支出，其中包括10億美元設備投資及10億美元廠房與設施投資，使全年資本支出進一步攀升，主要用於擴充LEAP產能，同時增加主流先進封裝與測試產能，以支援一般市場需求。這也是日月光今年第二度上修資本支出，今年資本支出總額將增至105億美元，創下歷年最大手筆。

2026-07-30 17:00