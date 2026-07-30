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致茂估下半年強勁成長、鴻勁前6月賺101億
量測儀器廠致茂上半年連續2季營收創下歷史新高，預期下半年可望延續強勁成長動能。IC測試分選機廠鴻勁累計上半年歸屬母公司淨利新台幣101.01億元，年增1倍，每股純益56.14元。
致茂和鴻勁今天召開法人說明會，公布第2季營運結果。致茂第2季營收135億元，季增14%，年增110%，歸屬母公司淨利51.23億元，季增32%，年增162%，每股純益12.15元。
致茂累計上半年營收254億元，年增91%，歸屬母公司淨利89.87億元，年增120%，每股純益21.27元。致茂指出，主要受惠量測儀器與自動化測試設備及半導體事業部業績同步增長。
展望未來，致茂預期，下半年可望延續強勁成長動能。半導體業務是下半年推升營收主要動能，主要來自AI、高效能運算（HPC）、特殊應用晶片（ASIC）領域的系統級測試，以及光通訊、共封裝光學（CPO）領域的測試設備需求。
受惠客戶需求增長，鴻勁第2季營收137.94億元，季增28.61%，歸屬母公司淨利54.76億元，季增18.42%，營收與獲利同創歷史新高。累計上半年營收245.19億元，年增91.6%，歸屬母公司淨利101.01億元，年增1倍，每股純益56.14元。
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