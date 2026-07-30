扛不住了！南亞科驚傳4,768萬元鉅額違約交割 今年上市櫃高達22起

隨著大盤修正，記憶體族群股價跟著跌跌不休，市場賣壓持續發酵，臺灣證券交易所今日公告，共有12家證券商分點共同申報南亞科（2408）個股鉅額違約交割，總金額達4,768.05萬元，上市櫃今年以來違約交割案件已經爆發22起。

根據證交所公布資料顯示，本次參與申報南亞科違約交割的12家券商分點包括：中國信託、富邦高雄、國泰高雄、口袋、國泰新莊、國泰敦二、永豐金、聯邦三重、台新信義、富邦經紀、國泰台中及國泰敦南。

南亞科也因此成為今年繼旺宏、佳必琪、新日興、欣興、華通、國巨（累積3次）、友達及禾伸堂之後，今年第11件上市公司個股鉅額違約交割案。

受到市場波動加劇影響，今年以來上市櫃股票的違約交割事件頻傳。統計顯示，上櫃公司同樣累計發生11起，包含環宇-KY、聯亞、金居（2次）、穩懋（2次）、信驊、群聯、旺矽、台燿及環球晶。截至目前，2026年上市櫃市場已累計高達22起鉅額違約交割案。

法人提醒，近期受韓國股市去槓桿化影響，記憶體、被動元件與中高價電子股等成為賣壓調節重心，投資人進行操作或當沖交易時，務必嚴格控管資金風險，避免因無法按時交割而衍生法律與信用雙重問題。