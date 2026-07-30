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扛不住了！南亞科驚傳4,768萬元鉅額違約交割 今年上市櫃高達22起

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南亞科爆鉅額違約交割！金額4768萬元 上市公司今年第11起

中央社／ 台北30日電
台股本週大跌，台灣證券交易所今天公告，包括中國信託、富邦高雄、國泰高雄、口袋、國泰新莊、國泰敦二、永豐金、聯邦三重、台新信義、富邦經紀、國泰台中、國泰敦南等12家證券商通報，DRAM廠南亞科發生鉅額違約交割，合計違約金額約新台幣4768萬元。圖／本報資料照片
台股本週大跌，台灣證券交易所今天公告，包括中國信託、富邦高雄、國泰高雄、口袋、國泰新莊、國泰敦二、永豐金、聯邦三重、台新信義、富邦經紀、國泰台中、國泰敦南等12家證券商通報，DRAM廠南亞科發生鉅額違約交割，合計違約金額約新台幣4768萬元。圖／本報資料照片

台股本週大跌，台灣證券交易所今天公告，包括中國信託、富邦高雄、國泰高雄、口袋、國泰新莊、國泰敦二、永豐金、聯邦三重、台新信義、富邦經紀、國泰台中、國泰敦南等12家證券商通報，DRAM廠南亞科發生鉅額違約交割，合計違約金額約新台幣4768萬元。

根據台股「T+2」交割制度，證交所今天公告違約交割，為本週二（7月28日）的股市交易違約。當天台股下跌2030.83點或4.65%，創台股史上第3大收盤跌點，南亞科股價打落跌停板392.5元。

此為上市公司今年第11起個股鉅額違約交割，在此之前，包括旺宏、佳必琪、新日興、欣興、華通、國巨、友達、禾伸堂也都曾發生鉅額違約交割，其中包含國巨共3次。

另外，證券商今天申報加計買進、賣出投資人違約合計總金額達約1.92億元。

南亞科 違約交割 國泰 上市公司

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