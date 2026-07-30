全村的希望來了？台積電爆91億鉅額交易 出現「2,420元漲停價」配對

台積電（2330）今日股價上演震盪走勢。受與ADR溢價縮小帶動，早盤一度大漲60元至2,260元，惟受制於市場調節賣壓，尾盤最後一筆爆出5,494張賣單灌殺15元，終場僅小漲5元，收在2,205元，漲勢大幅收斂。

值得注意的是，盤後鉅額交易傳出關鍵訊號，市場關心行情是否已觸底回溫。台積電今日盤後共出現10筆鉅額交易，合計4,116張、總金額約91億元，每股均價為2,210.83元，略高於今日現貨收盤價。

其中，最引人矚目的是出現一筆每股2,420元（即今日現貨漲停價）的配對交易，成交40張、總金額達9,680萬元。由於台積電已許久未出現以漲停價進行鉅額交易引路的情況，此筆交易引發市場關注。

回顧今年行情，在內資買盤力挺下，台積電股價從去年底收盤的1,550元一路向上突破，今年6月23日創下盤中2,535元新高；但7月全球股市不穩，外資發動提款，股價轉為持續修正，昨日盤中一度重挫至2,180元低點。

外資今日持續站在賣方，賣超台積電87.89億元，高居「外資賣超榜首」並吞下連續七日賣超；不過，相較於前兩日的提款力道，今日賣壓已出現大幅減輕跡象。

法人觀察，今日盤中雖受尾盤灌殺影響收斂漲幅，但盤後鉅額交易出現高於現貨價甚至漲停價的配對成交，加上外資賣壓出現轉弱跡象，後續能否帶動台積電股價觸底回溫，將是後市關注的焦點所在。