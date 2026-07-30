廣達海外存託憑證完成訂價及發行條件

廣達（2382）30日公告現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證完成訂價及發行條件，發行總金額為21.6億美元。單位發行價格為每單位44.17 美元，海外存託憑證發行 49,000,000單位，表彰245,000,000股普通股，也就是1：5的比例，每股價格折合約新台幣 287.06 元(以匯率1美元= 32.495 新台幣轉換)，今日股價已跌破發行價。

近期全球股市不穩，廣達也受到影響，此次海外大募資，受到市場空方解讀，擔憂資金回收動能是否不足，需要藉由募資來擴充產能，加上盤勢動盪，今日股價跳空向下，尾盤更直接跌停鎖死至收盤，收盤價為279元，正式宣告跌破年線並寫下四個月以來低點。