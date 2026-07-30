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立積財報／第2季單季 EPS 0.42元、營收季增5%
射頻前端晶片設計廠立積（4968）30日公布第2季財報，單季營收9.77億元，季增5.1%、年增0.3%；毛利率33.7%，較首季增加約0.2個百分點，但較去年同期減少1.7個百分點；營益率4.3%，季增2.3個百分點，年減4.1個百分點；稅後純益3,889萬元，較首季減少27.3%，但相較去年同期虧損2,907萬元順利轉盈，每股稅後純益0.42元。
相較去年第2季雖有本業獲利，卻受到業外匯兌損失拖累而轉虧，今年同季業外影響明顯收斂，成為單季獲利重返正數的關鍵。
累計今年上半年，立積營收19.08億元，年增4.6%；稅後純益9,239萬元，較去年同期虧損331萬元轉盈，EPS為1元，優於去年同期每股虧損0.04元。
立積預計31日下午召開法說會，市場將聚焦Wi-Fi 7出貨動能、下半年營運展望，以及毛利率能否進一步朝35%目標靠攏。
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