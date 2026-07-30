瑞儀財報／第2季EPS 0.52元 為近33季新低

瑞儀（6176）30日董事會通過今年第2季財報，單季合併營收110.8億元，較上一季略減8%；毛利率21.4%，累計毛利率創上半年同期新高。集團持續優化產品組合以提高獲利能力，除車載產品營收占比持續提升，AI PC也加入成長動能。單季稅後淨利2.4億元，每股盈餘（EPS）0.52元，來到近33季單季新低。除持續投入新事業研發造成對常態性獲利的影響，第2季集團併購的海外子公司因達成重大里程碑，第2季依約認列相關支出4億元，對短期獲利造成負擔。

瑞儀表示，消費性電子產品方面，因全球供應鏈產能受AI、高效能運算伺服器（HPC）需求排擠，導致邏輯晶片與記憶體等關鍵零組件交期延宕且價格高漲，終端產品訂單波動影響整體出貨，下半年消費性電子產品展望穩健，預期背光模組需求不墜，營收貢獻有望與上半年持平。

車載產品則展現出強勁的轉型動能。瑞儀表示，目前車載產品正處於新舊機種切換期，第2季雖因部分低單價「側入式車用顯示器」陸續停產，導致出貨量縮減，但「高階直下式（Direct-lit）」車用顯示器產品比重逐步攀升，整體呈現「量縮價增」趨勢。瑞儀目前為Mercedes-Benz、BMW、和Audi三大歐系車廠車載顯示器主要背光模組供應商，並取得複數年供應合約，隨著歐系一線車廠新車款陸續推出，公司對全年車載產品的展望保持樂觀向上。

另外，AI PC為公司注入新成長動能。針對 AI PC 高效能運作下更為嚴苛的顯示器技術規格要求，瑞儀憑藉高亮度背光模組成功切入輝達（NVIDIA）RTX Spark AI PC 供應鏈，可望進一步優化產品組合。

在技術發展策略上，海外子公司的解決方案已獲關鍵客戶採用，成功達成階段性里程碑，有效推進次世代產品量產進程，為公司在新事業多角化布局奠定基礎。本次里程碑達成將為瑞儀打開本業(筆電、平板)以外的新形態消費性電子產品市場，大幅提升公司2028年新事業放量目標的信心。

此外，瑞儀今年已成功取得歐系軍工客戶AR waveguide（光波導）長期供應合約， 首批產品將於2026年底出貨；同時，美系軍用客戶也正積極洽談中。董事長王昱超表示，由於軍用產品規格要求極高、供應商選拔標準嚴苛，成功打入國防領域對瑞儀而言具指標性意義，這類客戶不斷敦促瑞儀推進技術極限，也將為瑞儀帶來更優異的獲利表現。

同時，瑞儀亦積極布局超穎透鏡（Metalens），其超穎透鏡眼球追蹤鏡頭模組（MetaEye）產品已取得多家歐美醫療客戶訂單，預計於下半年出貨。集團認為機器視覺市場潛力可期，而瑞儀的超穎透鏡模組將扮演關鍵角色。

為維護公司股東權益，瑞儀董事會今日決議通過實施庫藏股計畫，預計於集中交易市場買回 10,000 張公司股票。瑞儀強調，公司財務狀況穩健，透過實施庫藏股，除展現對未來成長的信心，亦期盼藉此回饋股東。

展望下半年，儘管總體經濟仍面臨全球海運壅堵、物價波動及供應鏈瓶頸等多重挑戰，瑞儀仍將持續投注技術商用化，將前沿光學科技轉化為量產實力，加速發揮轉型綜效。