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南亞獲利／自結6月稅後純益228.1億元 EPS 2.88元
南亞（1303）今日因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，公布6月自結獲利數字，單月稅後純益228.1億元，年增762.63%，每股純益（EPS）2.88元。
南亞6月營收271.34億元，年增31.79%；上半年營收1,522.4億元，年增15.98%。第2季單季稅後純益267.5億元，季增87.7%、EPS3.37元；上半年稅後純益410.1億元，EPS 5.17元。南亞在電子材料、石化產品及業外轉投資等三大部門獲利均進補，第2季、上半年獲利雙創歷史新高，上半年更賺逾半個股本。
南亞日前於6月業績說明中指出，回顧6月，中東情勢漸趨緩和，原物料價格普遍下滑，上半月客戶採購依然保守，導致化工、塑膠加工、聚酯等產品銷售量及營收減少。然而隨著原料價格陸續回落到戰前水準，下游觀望心態也逐漸收斂，開始回補庫存；再加上中東同業產能受損，影響EG供給量；此外夏季瓶用粒、電子用膜、廠辦商辦工程用建材等需求也溫和成長，使各產品接單於6月下旬逐步走穩，業績落底回升。
電子材料則未受地緣衝突、原料價格波動影響，表現依然強勁，電路板、銅箔基板等全系列產品市場需求殷切、供不應求，售價逐月調漲，利差進一步擴大，營收與獲利持續躍進。
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