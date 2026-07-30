南亞獲利／自結6月稅後純益228.1億元 EPS 2.88元

台達電下午舉行法說會，董事長鄭平表示，儘管近期AI市場雜音四起，但北美四大CSP客戶的資本支出情況來看，預料明年仍會持續增長，AI資料中心的建置潮也不會停歇，因此市場需求無虞，公司已在中國大陸、台灣、泰國、美國等地積極擴產，藉此滿足客戶，並正在評估新的海外生產據點。而AI領域新品如正負400V與800V產品，第三季量產、第四季開始出貨，不過大量放量仍待明年，整體市場需求持續成長。 財務長余博文也表示預計今年全年在AI相關營收應該可以達到25%以上。

2026-07-30 16:45