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八貫財報／第2季稅後純益1.57億元、EPS 2.01元 寫同期新高
八貫（1342）30日公告第2季財報，第2季營收9.94億元、營業利益1.63億元，稅後純益1.57億元，年增125%；每股純益（EPS）2.01元。營收、獲利雙創同期新高。
八貫上半年累計營收19.11億元，年增28.7％；營業利益3.5億元，年增22.3％；稅後純益3.19億元，年增51.6％。上半年EPS 4.10元，超越去年前三季。
八貫表示，第2季營收顯著年增，主要受益於公司訂單與出貨表現優於預期；加上匯兌收益相較去年同期大幅回正，帶動第2季獲利表現。
四大產品線中，戶外與醫療產品仍為公司兩大營運成長引擎，兩大產品上半年營收較去年同期雙位數成長，且合計占整體營收比重達八成。
展望第3季，八貫表示，目前客戶訂單及出貨仍維持正常節奏，預期第3季可望延續往年該季度的營運表現。隨著戶外、醫療、航太航海及軍工等產品需求持續挹注，公司將持續優化產品組合、提升生產效率，並審慎掌握市場變化，穩健推進營運發展。
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