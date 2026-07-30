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安碁資訊獲利／第2季創單季歷史次高 EPS 達2.83元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

資安服務廠商安碁資訊（6690）董事會30日通過今年第2季財報，合併營收6.59億元，年增10%；營業毛利2.66億元，毛利率40.4%；營業淨利1億元，年增11%，營業淨利率15.2%；稅後淨利0.85億元，年增13%，創單季歷史次高、同期新高紀錄，淨利率12.9%；第2季每股純益2.83元，年增13%。

安碁資訊為國內第一家IPO的資安服務廠商，上半年合併營收達12.84億元，年增15%；營業毛利5億元，毛利率39.0%；營業淨利1.82億元，年增16%，營業淨利率14.2%；稅後淨利1.53億元，年增17%，淨利率11.9%；上半年每股純益5.10元。較去年同期持續成長，展現穩健的獲利能力。

受惠於企業資安需求持續升溫，上半年合併營收續創歷年同期新高，帶動公司連續七年雙位數成長。上半年新簽約合約總額較去年同期成長31%，顯示市場需求與未來營收動能穩健。其中，各產品線營收皆有成長，資安檢測與顧問服務扮演營收成長的重要引擎，其中健診服務挹注最大營收；同時，公司憑藉長期深耕金融資安市場，因應第四級券商金融合規評估專案需求，不僅穩固既有大型金融機構合作基礎，更積極拓展中小型券商、票券、投信投顧及其他金融機構等新客群，展現金融市場版圖持續擴大的成果，也帶動金融合規評估、弱點掃描、滲透測試（PT）、社交工程演練、紅隊演練及ISMS輔導等專業服務需求穩健成長。

展望下半年，安碁資訊總經理吳乙南表示，除既有簽約專案將持續認列營收外，公司持續運用AI賦能，透過自主AI模型訓練、資安知識持續學習及流程自動化，將AI深度融入SOC監控、資安檢測分析、事件調查及顧問服務等核心業務，提升分析效率、服務品質與營運效能，強化在資安技術服務市場的競爭力。

面對企業數位轉型、AI應用普及資安法規持續深化所帶動的資安市場需求，總經理吳乙南強調：安碁資訊透過前瞻技術提供創新服務，整合資安顧問團隊以台灣之盾的防禦能力，守護企業的數位資安韌性，未來將持續深化雲端與地端的資安整合服務與AI在資安技術服務的應用，同時，積極加大資安系統整合（SI）服務的營收，拓展多元成長動能，穩健提升營收規模與獲利能力，進一步鞏固在資安服務市場的領導地位，為股東創造長期且持續獲利的企業價值。

EPS 營收 資安

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