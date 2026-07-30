日月光再上修今年資本支出至105億美元 封測事業毛利率Q4衝破三成

封測龍頭日月光投控（3711）副總經理暨財務長董宏思今日在法說宣布，由於AI帶動先進封裝（LEAP）需求遠優於預期，今年將再追加20億美元資本支出，其中包括10億美元設備投資及10億美元廠房與設施投資，使全年資本支出進一步攀升，主要用於擴充LEAP產能，同時增加主流先進封裝與測試產能，以支援一般市場需求。這也是日月光今年第二度上修資本支出，今年資本支出總額將增至105億美元，創下歷年最大手筆。

董宏思表示，新增的投資大部分將投入先進封裝LEAP平台，但也將同步擴充主流先進封裝及測試產能。他強調，目前AI基礎建設快速擴張，全球半導體供應鏈真正的瓶頸已從需求轉向硬體基礎建設，公司必須持續擴充產能，才能跟上市場需求。

董宏思也提出今年第3季展望，在新台幣31.9元兌換1美元的匯率基礎，以新台幣計算，第3季合併營收預估將季增21%至22%，合併毛利率介於20.5%至21.5%，營業利益率則可望達11.5%至12.5%。

其中，核心ATM（封裝測試製造服務）業務仍將維持雙位數成長，第3季營收預估季增11%至13%，毛利率可望提升至28%至29%；EMS（電子製造服務）則因客戶拉貨動能轉強，第3季營收預估季增約40%，營業利益率將落在3.2%至3.4%。

董宏思同步上修先進封裝LEAP業務展望。公司指出，今年LEAP服務營收已明顯超越前次法說會提出的35億美元目標，隨著AI需求持續升溫，目前更訂下2027年LEAP營收較2026年再翻倍（Double）的目標，顯示公司對AI基礎建設市場需求維持高度樂觀。

獲利方面，日月光表示，LEAP及測試業務占比持續提升，帶動ATM獲利能力不斷改善。公司預期，下半年ATM毛利率將逐季走高，第4季更有機會突破30%的長期結構性毛利率上限。若正式突破，公司將重新檢討並調整長期結構性毛利率目標區間，反映先進封裝產品組合持續優化及AI業務規模快速擴大帶來的新獲利結構。

法人分析，日月光此次大幅加碼資本支出，並明確喊出LEAP營收2027年翻倍目標，且預告第4季ATM毛利率可能突破30%，顯示AI帶動的先進封裝需求仍處於高速成長階段，日月光也正加速擴充產能，搶攻AI伺服器、HBM、CPO及下一代異質整合封裝商機，為未來兩年至三年的營運成長奠定基礎。