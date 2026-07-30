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和運租車8月11日將上市、抽中新股有望翻倍賺 獲利5.8萬、報酬率138%
和泰汽車旗下移動服務事業和運租車（7855）預計8月11日掛牌上市，30日起展開公開申購作業，每股承銷價42元，若是抽中，以興櫃價100元計算，有望賺進58,000元，報酬率138.1%。
和運租車新股抽籤作業展開，申購期間為7月30日至8月3日，抽籤日期為8月5日，每股承銷價42元，承銷張數14,412張，8月11日掛牌上市。
和運租車成立近年配合集團推動MaaS（Mobility as a Service，移動即服務）策略，持續拓展企業長租、短租、共享移動、中古車流通及智慧移動等多元業務，建立完整的車輛全生命周期管理模式，穩居國內租車市場龍頭。
和運租車指出，目前企業長租市占率已連續24年蟬聯國內第一，提供TOYOTA、LEXUS、HINO，以及Mercedes-Benz、BMW、Tesla、Porsche等多元品牌車款，擁有穩定的企業客戶基礎。
旗下和雲行動服務經營的iRent共享汽車會員數已突破200萬人，公司也透過AI技術導入需求預測、智慧調度、智慧定價、客服及車況辨識等營運流程，持續提升營運效率與服務品質。
和運租車近年營運維持成長，2024年合併營收291億元，2025年增至297億元，每股稅後純益（EPS）4.61元；2026年第1季EPS為1.3元。
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