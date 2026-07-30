日月光法說會／半導體跌聲中信心喊話 吳田玉：AI 革命才走到起點

近期市場重新檢視AI投資回報與科技大廠資本支出，半導體類股接連重挫。不過，日月光投控（3711）營運長吳田玉30日在法說會上信心喊話，強調AI並非短期題材，而是一場才剛開始的革命性改變（Paradigm Shift），未來還會經歷多個發展階段，硬體基礎設施更已成為產業近40年未曾面對的新瓶頸。

吳田玉表示，AI帶來的應用規模與發展潛力遠高於過去，但市場目前仍處於變革初期。AI未來將從資料中心逐步走向邊緣運算、實體AI及人形機器人，所需要的硬體無論尺寸、複雜程度或整合方式，都與過去完全不同。

他指出，運算強度、記憶體、電力、連接及頻寬需求同步攀升，產業現在正在打造一套過去不存在的新硬體平台。日月光已從客戶端看到工業用電源、連接及儲存元件的需求增加，而且不是短期拉貨，而是延續多年的布局。

相較市場擔心AI投資是否過熱，吳田玉認為，真正的限制反而是硬體能否如期做出來。AI硬體需求不僅龐大，也更加複雜，目前具備量產能力的製造商仍相當有限，從產能、自動化到技術創新，硬體基礎設施都已成為新一輪AI發展的瓶頸。

吳田玉表示，這是半導體產業過去40年沒有經歷過的情況，包括面板級封裝、CoWoS、玻璃基板、電壓調節模組（VRM）及矽光子等技術，都與AI硬體基礎設施息息相關。廠商不只要做得出來，更要有能力因應客戶不斷提高的複雜度、整合要求及設計藍圖，快速擴大量產。

更重要的是，先進封裝在半導體產業中的角色也正發生改變。吳田玉指出，系統架構長期位於價值鏈頂端，如今封裝透過更複雜的異質整合能力，正逐漸向系統架構靠攏，不再只是晶片製造完成後的後段加工，而是直接影響AI系統效能與設計的重要環節。

在這波轉變下，吳田玉認為，日月光具備支援AI遷移、演進及革的獨特位置。除了台灣完整的半導體聚落、規模與生產效率，日月光身為純封測代工業者，既不與晶圓代工廠競爭，也不與載板供應商產生衝突，更容易與客戶及供應鏈共同開發高度複雜的AI產品。