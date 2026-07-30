彩晶財報／第2季轉虧為盈、淨利1.37億元 EPS 0.04元

台郡（6269）今日召開法說會由財務長熊雅士說明展望，他提到，2026 下半年營運將轉強，公司近年積極推動產品結構轉型，相關成果已逐步展現。下半年營運動能將隨客戶新產品量產轉強，聚焦智慧行動裝置、AI 伺服器等高成長應用領域。他也提到，公司第3季毛利率目標比今年第2季與去年同期改善。

2026-07-30 16:20