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彩晶財報／第2季轉虧為盈、淨利1.37億元 EPS 0.04元
瀚宇彩晶（6116）董事會30日通過2026年第2季財報，第2季銷貨收入淨額30.7億元，較2026年第1季 30.15億元增加1.82%。營業毛損為1.7億元，營業損失為5.97億元，本期淨利為1.37億元，基本每股盈餘為0.04 元。2026年第2季底每股淨值約為13.04 元。第2季毛損率、營業損失率、營業損益+折舊攤銷率（EBITDA）及淨利率分別為-6%，-19%，5%及5%。
彩晶表示，2026年第2季總出貨量較2026年第1季減少約3.97%，約302萬片（換算 19 吋約當量），整體產品平均售價約為美金32元。在產品出貨方面，中小尺寸出貨量為6,421萬片，大尺寸面板出貨量為71萬片；Hannspree 自有品牌產品出貨量為4萬台。
在產品組合方面，6吋(含)以下手機面板產品占總銷售金額的 28%，6.06吋至10.4吋中尺寸平板相關產品占總銷售額的57%，11吋以上大尺寸面板產品占15%。
彩晶今年上半年合併營收60.85億元，年增3.1%。毛利率-3.24%，較去年同期的-12.96%大幅改善。稅後純損4,580.9萬元，較去年同期稅後純損16.35億元顯著收斂；EPS為-0.02元。
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