台郡法說會／下半年營運轉強 AI 伺服器產品結構轉型成果顯現

台郡（6269）今日召開法說會由財務長熊雅士說明展望，他提到，2026 下半年營運將轉強，公司近年積極推動產品結構轉型，相關成果已逐步展現。下半年營運動能將隨客戶新產品量產轉強，聚焦智慧行動裝置、AI 伺服器等高成長應用領域。他也提到，公司第3季毛利率目標比今年第2季與去年同期改善。

他說，下半年營運動能包含智慧機下半年客戶新機量產、NB應用客戶新設計模型推出量產以及AI伺服器與智慧穿戴裝置也有新模型量產，客戶初步回饋預估相關需求量第3季可望翻倍成長。

獲利結構上，台郡目標，隨新應用推出可望改善毛利率，雖然第3季產能利用率因消費市場較弱雖然尚未達到往年水準，但布局的新產品線良率與技術皆達到客戶正向回饋，比如AI相關伺服器應用業績今年與明年皆正向看待。

台郡今日也公布財報，雖然第2季在產品新舊交替與結構調整仍虧損但已較首季收斂，台郡 2026 年第2季營收為新台幣 53.8億元，較 2026 年第1季54.67億元減少1.6%，較 2025 年第2季54.97億減少 2.1%，整體營收仍維持相對穩定。2026 年第2季單季虧損 5.35億，每股虧損 1.68 元，虧損狀況較上一季縮小。