東佑達8月6日以每股150元登錄興櫃 上半年營收年增41%、每股賺7.46元

精密自動化解決方案供應商東佑達（7942），將於8月6日以承銷價150元登錄興櫃交易。受惠AI基礎建設、半導體設備及高階製造自動化需求升溫，東佑達上半年營收年增41%；每股稅後純益達7.46元，已超越2025年全年3.13元，獲利創歷史新高。

東佑達董事長林宗德30日在媒體茶敘中，也宣布未來新產品發展方向，看好人形機器人及半導體產業發展前景，東佑達將全力投入人形機器人傳動模組及半導體全系統設備領域。

其中，人形機器人主要鎖定關節型模組，包括旋轉型及肌肉型模組，將於8月台北國際自動化工業大展中亮相，由於搶攻歐美日非紅供應鏈，須滿足客製化需求，預計2027年下半年可以貢獻營收。半導體全系統設備則計畫在今年下半年發表CPO相關產品。

東佑達將於31日舉行興櫃前法人說明會，說明營運成果與未來布局。東佑達去年合併營收20.89億元，由虧轉盈，每股稅後純益3.13元；今年上半年合併營收14.43億元，每股稅後純益7.14元。

值得注意的是，隨著營收規模擴大、產能利用率提升及高毛利應用比重增加，毛利率由2025年的27.0%提升至今年上半的32.6%。

林宗德表示，全球AI伺服器、先進製程、先進封裝與高效能運算投資持續擴大，設備對定位精度、運行速度、重複精度與穩定性的要求同步提升，帶動直線傳動模組、電動缸、線性馬達與奈米級定位系統等關鍵零組件需求。

目前，東佑達AI伺服器相關訂單能見度約6個月，半導體設備訂單能見度達一年以上，顯示高精度自動化需求維持強勁。

依2025年終端應用結構，半導體及封裝測試占營收46%，為最大應用市場，產品廣泛應用於晶圓搬送、晶片分選、封裝測試及半導體清洗設備；電動車與動力電池占17%、3C與智慧型手機占15%、面板與Micro LED占10%、高階PCB占7%、生技醫療占5%。

東佑達採取多元應用布局，除掌握AI與半導體長期成長趨勢，也有助降低單一產業景氣波動影響。

因應客戶需求，林宗德表示，公司持續提升生產效率與產能利用率，並自今年5月起調升部分產品售價5%至10%。隨漲價效益逐步反映、自製產品比重提高及規模經濟發酵，產品組合持續朝高精度、高附加價值應用升級，成為毛利率與獲利能力改善的重要動能。

東佑達成立於2000年，主力產品涵蓋直線傳動模組、電動缸、線性馬達模組、多軸直交機器人、人型機器人軸關節模組、肌肉制動器及奈米空氣軸承定位系統，並代理工業機器人與協作型機器人，可提供客戶一站式自動化解決方案。

公司自主研發與製造滑軌、螺桿與螺帽、馬達與驅動器、控制器及奈米級空氣軸承等六大核心零組件，藉由高度垂直整合，掌握品質、成本、交期及客製化能力。

除台灣生產基地外，東佑達亦於日本福岡、中國大陸蘇州及韓國設有工廠，並於泰國與瑞典布局生產線。全球化生產與在地服務模式，可縮短交期、提升供應鏈彈性，並分散地緣政治與營運風險。

展望未來，東佑達將持續受惠AI伺服器、半導體設備與智慧製造升級需求，並深化CPO共同封裝光學對位設備、雷射加工設備及人型機器人等新興應用。公司預期2026年全年營收維持雙位數以上成長，並將透過核心零組件自製、產能效率提升與高階產品占比增加，持續強化營運與獲利體質。

東佑達目前資本額3.17億元，大股東包括日商CKD(10%)及YAMAHA(9%)，創投(台日基金、永豐創投、工研院創新基金、國泰私募、凱基創投及台企創投，約占17%)，預計於8月6登錄興櫃交易，力拚明年第3季掛牌上櫃。