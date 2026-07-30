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日月光法說會／第2季季增近5成、創18季新高 每股賺4.8元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
封測龍頭日月光投控（3711）30日召開法說會，並公布第2季財報，受惠封測業務持續升溫，單季獲利210.68億元，較首季大增將近5成，年增1.8倍，創近18季度以來新高，每股大賺4.8元。圖／本報資料照片
封測龍頭日月光投控（3711）30日召開法說會，並公布第2季財報，受惠封測業務持續升溫，單季獲利210.68億元，較首季大增將近5成，年增1.8倍，創近18季度以來新高，每股大賺4.8元。圖／本報資料照片

封測龍頭日月光投控（3711）30日召開法說會，並公布第2季財報，受惠封測業務持續升溫，單季獲利210.68億元，較首季大增將近5成，年增1.8倍，創近18季度以來新高，每股大賺4.8元。

日月光投控第2季營收1910.64億元，季增10%，年增26.7%，毛利率21%，季增1個百分點，年增4個百分點，營益率11.1%，季增1個百分點，年增4.3個百分點。

以封測業務來看，日月光投控第2季封測營收達1261.48億元，季增12.2%，年增36.3%，毛利率27.3%，季增1.3個百分點，年增5.4個百分點，營益率15.7%，季增1.6 個百分點，年增6.2個百分點。

進一步看封測業務產品應用，日月光投控第2季通訊營收占41%，電腦30%，汽車、消費性電子及其他占29%；封測業務前十大客戶營收占比達6成。

日月光投控今年上半年合併營收年增24%，其中封測事業成長35%，LEAP（先進封測）服務和測試業務成長更強勁。

日月光投控上半年機器設備資本支出為27億美元，廠房、設施和自動化相關資本支出為 14 億美元。日月光投控表示，將進一步增加對研發、人力資本、先進產能和智慧工廠基礎設施的投資，以支持未來多年的成長。

日月光 法說會 日月光投控

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