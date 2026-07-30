台達電法說會／破除市場雜音 強調 AI 資料中心建置潮不會停歇

電源大廠台達電（2308）30日召開法說會，董事長鄭平指出，儘管近期AI市場雜音四起，但從北美四大CSP客戶的資本支出情況來看，預料明年仍會持續增長，AI資料中心的建置潮也不會停歇，因此市場需求無虞，而公司已經在中國大陸、台灣、泰國、美國等地積極擴產，藉此滿足客戶，並且正在評估新的海外生產據點。

台達電上半年營收3,426.08億元，年增41%，稅後純益衝上456.91億元，年增88.9%，每股純益17.59元，均創歷史新高；其中，第2季營收1,832.56億元，季增15%、年增47.7%，稅後純益251.35億元，季增22.2%、年增80.2%，每股純益9.68元，較首季的7.91元、去年同期的5.37元雙雙成長，營收、稅後純益、每股純益也均創單季歷史新高。