AI封測需求噴發！日月光第2季營收、ATM營收及EPS同創新高

封測龍頭日月光投控（3711）30日於法說會前公布2026年第2季財報，受惠AI及高階封測需求持續升溫，單季集團營收、半導體封裝測試及材料（ATM）營收與每股稅後純益（EPS）同步改寫歷史新高，寫下「三高」成績。

日月光投控第2季合併營收1,910.64億元，季增10%、年增27%；毛利率21%，季增1個百分點、年增4個百分點；營益率11.1%，季增1個百分點、年增4.3個百分點。隨著封測業務獲利明顯改善，單季歸屬母公司淨利達210.7億元，季增49%、年增180%，EPS達4.8元，同步創下單季新高。

分業務來看，第2季ATM營收達1,250.7億元，季增12%、年增36%，改寫歷史新高。其中，封裝營收1,003.2億元，季增12%、年增35%，占ATM營收79.8%；測試營收236.65億元，季增12%、年增42%，占比18.8%；材料直接銷售營收20.57億元，季增27%、年增44%。

獲利能力也同步走高。第2季ATM業務毛利率達27.3%，較首季上升1.3個百分點，較去年同期大增5.4個百分點；營益率15.7%，季增1.6個百分點、年增6.2個百分點，顯示在營收規模放大及產品組合優化下，封測本業獲利改善幅度更為明顯。

從產品組合來看，凸塊、覆晶、晶圓級封裝及系統級封裝（Bump／FC／WLP／SiP）占ATM營收49%，為最大宗；打線封裝占24%，測試占19%，其他業務占6%，材料約占2%。高階封裝高占比成為日月光投控第2季營收與獲利雙雙衝高的主要推力。