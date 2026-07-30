快訊

政院拍板修法 遺贈稅增「大老婆條款」防堵拋棄繼承漏洞

熊本強震後假求救瘋傳！「我被活埋」地址竟不存在 仍吸30萬瀏覽

聽新聞
0:00 / 0:00

AI封測需求噴發！日月光第2季營收、ATM營收及EPS同創新高

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
封測龍頭日月光投控（3711）30日於法說會前公布2026年第2季財報，受惠AI及高階封測需求持續升溫，單季集團營收、半導體封裝測試及材料（ATM）營收與每股稅後純益（EPS）同步改寫歷史新高，寫下「三高」成績。圖／ 聯合報系資料照片
封測龍頭日月光投控（3711）30日於法說會前公布2026年第2季財報，受惠AI及高階封測需求持續升溫，單季集團營收、半導體封裝測試及材料（ATM）營收與每股稅後純益（EPS）同步改寫歷史新高，寫下「三高」成績。圖／ 聯合報系資料照片

封測龍頭日月光投控（3711）30日於法說會前公布2026年第2季財報，受惠AI及高階封測需求持續升溫，單季集團營收、半導體封裝測試及材料（ATM）營收與每股稅後純益（EPS）同步改寫歷史新高，寫下「三高」成績。

日月光投控第2季合併營收1,910.64億元，季增10%、年增27%；毛利率21%，季增1個百分點、年增4個百分點；營益率11.1%，季增1個百分點、年增4.3個百分點。隨著封測業務獲利明顯改善，單季歸屬母公司淨利達210.7億元，季增49%、年增180%，EPS達4.8元，同步創下單季新高。

分業務來看，第2季ATM營收達1,250.7億元，季增12%、年增36%，改寫歷史新高。其中，封裝營收1,003.2億元，季增12%、年增35%，占ATM營收79.8%；測試營收236.65億元，季增12%、年增42%，占比18.8%；材料直接銷售營收20.57億元，季增27%、年增44%。

獲利能力也同步走高。第2季ATM業務毛利率達27.3%，較首季上升1.3個百分點，較去年同期大增5.4個百分點；營益率15.7%，季增1.6個百分點、年增6.2個百分點，顯示在營收規模放大及產品組合優化下，封測本業獲利改善幅度更為明顯。

從產品組合來看，凸塊、覆晶、晶圓級封裝及系統級封裝（Bump／FC／WLP／SiP）占ATM營收49%，為最大宗；打線封裝占24%，測試占19%，其他業務占6%，材料約占2%。高階封裝高占比成為日月光投控第2季營收與獲利雙雙衝高的主要推力。

封測 營收 日月光 EPS 法說會

延伸閱讀

國巨財報／第2季EPS 4.59元 累計上半年EPS達8.48元

達明第2季EPS 1.18元 昶昕1.14元

長科第2季三率三升 每股純益0.71元、寫4季來新高

達發第2季每股賺5.25元

相關新聞

友達財報／Q2轉虧為盈 毛利率13% EPS 0.18元

友達（2409）光電今（30）日公佈2026年第2季合併財務報表。總計2026年第2季合併營業額為708.9億元，較2026年第1季增加2.7%，與2025年第2季相比增加2.4%。2026年第2季歸屬母公司業主之淨利為13.4億元，基本每股盈餘則為0.18元。

廣達海外籌資遭利空解讀 股價跌停作收、摜破年線

廣達（2382）計劃透過發行全球存託股票（GDS）籌資最多22億美元（約新台幣712億元），可望成為台灣近20年來規模最大的股票發行案。不過，消息傳出後，廣達30日股價表現黯淡，以跌停作收，收盤價279元，股價寫4月以來低點，同時也摜破年線。

AI封測需求噴發！日月光第2季營收、ATM營收及EPS同創新高

封測龍頭日月光投控（3711）30日於法說會前公布2026年第2季財報，受惠AI及高階封測需求持續升溫，單季集團營收、半導體封裝測試及材料（ATM）營收與每股稅後純益（EPS）同步改寫歷史新高，寫下「三高」成績。

盛群法說會／將進行全面性價格調整 幅度約一至二成

微控制器廠盛群（6202）於今日召開法說會，預期下半年營運表現將優於上半年，第3季應可呈現季增，第4季則與本季相當。該公司並透露，為反映成本上升，接下來將進行疫情後首次全面性調整產品報價，幅度約一至兩成。

致茂法說會／上半年賺逾二股本、EPS 21.27元 CPO 等帶動下半年

致茂（2360）30日召開法人說明會，公布2026年第2季財務報告，會計年度截至6月30日之財務報告。該公司第2季合併營收達新台幣 135 億元，連續二季創下新高，季增 14%，年增 110%。稅後淨利達新台幣 52 億元，較上季增長 32%，較去年同期成長 161%；基本每股稅後純益（EPS）為新台幣 12.15 元，每股盈餘係以加權平均流通在外股數 4.25 億股計算。

國巨甜甜價還沒到？公司不買庫藏股 股民幫翻譯：現在還太貴

國巨*（2327）29日召開法說會，表示目前並沒有任何實施庫藏股的計畫，也不評論市場波動，並公布第2季財報，合併營收444.56億元，年增35.7%，累計上半年每股純益(EPS)8.48元。國巨股價30日並未止跌，盤中下跌逾5%，跌破500元，對於國巨不買庫藏股一事，引起股民熱議，─紛紛幫忙解讀意思，表示「現在股價還太高了」、「公司不接刀」、「現在太貴了」、「散戶自己留著就好」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。