盛群法說會／將進行全面性價格調整 幅度約一至二成

國巨*（2327）29日召開法說會，表示目前並沒有任何實施庫藏股的計畫，也不評論市場波動，並公布第2季財報，合併營收444.56億元，年增35.7%，累計上半年每股純益(EPS)8.48元。國巨股價30日並未止跌，盤中下跌逾5%，跌破500元，對於國巨不買庫藏股一事，引起股民熱議，─紛紛幫忙解讀意思，表示「現在股價還太高了」、「公司不接刀」、「現在太貴了」、「散戶自己留著就好」。

2026-07-30 12:11