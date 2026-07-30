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盛群法說會／將進行全面性價格調整 幅度約一至二成
微控制器廠盛群（6202）於今日召開法說會，預期下半年營運表現將優於上半年，第3季應可呈現季增，第4季則與本季相當。該公司並透露，為反映成本上升，接下來將進行疫情後首次全面性調整產品報價，幅度約一至兩成。
盛群表示，該公司先前是於3月時，僅針對低毛利的專案進行價格調整，對於上漲成本大多自行吸收。但封裝部分在本季可能面臨個別合作廠商第二或第三次調高價格，加上考量到晶圓代工部分也已經預告明年要調升報價，因此為反映成本，近期將對客戶調漲下單適用報價，依照產品別不同，估計漲價幅度約在一至二成之間。
盛群近日已先公布第2季財報，營收為9.83億元，年增14％、季增19％，歸屬母公司業主淨利為1.47億元，年增5.63倍、季增1.16倍，每股純益為0.64元。其上半年合併營收為18.08億元，年增12％，歸屬母公司業主淨利為2.16億元，年增92％，每股純益為0.94元。
盛群第2季毛利率為44.9％，季增5.6個百分點，主要是有晶圓代工廠採購折讓的一次性貢獻挹注。該公司指出，接下來毛利率仍希望能維持在四成之上。
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