廣達海外籌資遭利空解讀 股價跌停作收、摜破年線

廣達（2382）計劃透過發行全球存託股票（GDS）籌資最多22億美元（約新台幣712億元），可望成為台灣近20年來規模最大的股票發行案。不過，消息傳出後，廣達30日股價表現黯淡，以跌停作收，收盤價279元，股價寫4月以來低點，同時也摜破年線。

綜合路透與彭博資訊的報導，廣達擬在盧森堡發行4,900萬股GDS，1股相當於台灣普通股5股，發行價介於43.91至44.77美元。廣達今年6月公告以現金增資方式發行2億至2.45億股參與發行GDR。

在雙重影響下，市場擔憂投入資金回收動能有限，加上台股大盤持續震盪，因此影響廣達股價表現。廣達30日股價表現疲弱，以下跌將近7％開出後，股價便持續在跌7％上下徘徊，接近尾盤更直接鎖在跌停位階至收盤，收盤價為279元，跌破年線並寫下四個月以來低點。