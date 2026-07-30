致茂法說會／上半年賺逾二股本、EPS 21.27元 CPO 等帶動下半年

致茂（2360）30日召開法人說明會，公布2026年第2季財務報告，會計年度截至6月30日之財務報告。該公司第2季合併營收達新台幣 135 億元，連續二季創下新高，季增 14%，年增 110%。稅後淨利達新台幣 52 億元，較上季增長 32%，較去年同期成長 161%；基本每股稅後純益（EPS）為新台幣 12.15 元，每股盈餘係以加權平均流通在外股數 4.25 億股計算。

2026 年上半年，致茂合併營收達新台幣 254 億元，較去年同期大幅成長 91%。稅後淨利為新台幣 92 億元，年成長 120%，基本每股稅後純益為新台幣 21.27 元。

展望 2026 年下半年，公司預計強勁的成長動能將持續延續。在半導體業務的推動下，受惠於來自人工智慧（AI）、高速運算（HPC）、特殊應用積體電路（ASIC）的系統級測試（SLT），以及光通訊與共同封裝光學（CPO）的光電測試需求，預期半導體下半年營運表現將優於上半年。