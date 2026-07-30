友達財報／Q2轉虧為盈 毛利率13% EPS 0.18元

友達（2409）光電今（30）日公佈2026年第2季合併財務報表。總計2026年第2季合併營業額為708.9億元，較2026年第1季增加2.7%，與2025年第2季相比增加2.4%。2026年第2季歸屬母公司業主之淨利為13.4億元，基本每股盈餘則為0.18元。

友達光電2026年第2季合併財務報表摘要：

營業額為708.9億元

營業淨利為2.2億元

歸屬母公司淨利為13.4億元

基本每股盈餘(註2)為0.18元

毛利率為13%

營業淨利率為0.3%

EBITDA(註3)獲利率為10.6%

回顧第2季，友達整體營收季增2.7%。其中Display顯示科技因消費性電子客戶拉貨動能趨緩，營收較上一季微幅下滑0.3%。Mobility Solutions智慧移動因車用團隊積極爭取訂單，營收較上一季增長3%。Vertical Solutions垂直場域因智慧場域相關應用及工商用面板需求持續回溫，營收較上一季增長11%。獲利方面，轉型策略持續發酵，

帶動產品組合優化與營運效率提升，本季度業內及歸屬母公司獲利同步轉盈，歸屬母公司淨利達新台幣13.4億元。因應下半年需求及備料，存貨天數略增至58天，淨負債比持續下降至28.1%，都在相對健康水位。

展望第3季，消費性電子客戶需求持續偏弱。車用團隊持續深化與客戶合作，需求平穩。垂直場域業務則維持穩健成長。公司將謹慎看待產業前景，持續檢視市場動態及客戶需求，聚焦於產品組合優化與庫存控管，以支撐營收與獲利穩定。