達運上半年 EPS 1.42元 盤中股價衝上漲停

達運（6120） 董事會29日通過今年第2季財報，單季毛利 4.06%，季增0.49個百分點，年減0.84個百分點。稅後純益9.45億元，較上季及去年同期均由虧轉盈；每股稅後純益1.57元，獲利表現寫近46季單季新高。累計今年上半年合併營收87.56億元，年減3.8%。毛利率3.8%，年減0.77個百分點。稅後純益8.53億元，較去年同期由虧轉盈；每股稅後純益1.42元。

達運今年初將湖口部分廠房出售予力成 （6239）旗下晶兆成科技，交易總金額17.8億元、估處分利益11.36億元，已於第2季完成認列。

在售廠獲利認列挹注下轉虧為盈的達運，今天盤中股價多次衝上漲停的12.75元，成交量也放大到逾8,700張。

達運表示，將採取雙軸並進的經營策略，在光電本業提升營運效率、改善品質及獲利能量；並加速新事業的布局，包括做更大的投資、或是展開更多的合作機會。