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聯光通上半年營收大成長 下半年投入光通訊轉型

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
聯光通董事長林郁昌揭示光通訊布局　圖／記者秦鈺翔　攝
聯光通董事長林郁昌揭示光通訊布局　圖／記者秦鈺翔　攝

光通訊暨智慧電網大廠聯光通（4903）今年前 6 月累計營收 8 億 1,663 萬元，較去年同期成長 38.8%，上半年營運優於預期，下半年同步擴大光通訊、智慧電網及基礎建設 3 大事業，聯光通董事長林郁昌揭示新戰略目標：「帶台灣重回全球光電戰場。」

全球 AI 算力競賽，引爆高速光傳輸需求急速攀升，讓光纖絲成為 AI 基礎建設的戰略物資。「台灣無法自給自足，如何談光通訊？」林郁昌指出，全球光纖絲產能長期掌握在中國和日本手中，在 AI 需求和地緣政治雙重夾擊下，市場已陷入缺貨。

繼 2024 年取得日本藤倉（Fujikura Ltd.）專案技術授權、符合中華電信（2412）需求的 600 芯生產技術，新竹廠擴建後仍供不應求，林郁昌表示，因國際光纖價格大漲、缺口擴大，為了支持台灣持續站穩 AI 趨勢領先地位，台鋼（2719）集團已評估光纖絲國產自製，現正找地設新廠。

迎戰光通訊市場，聯光通掌握 4 大技術，包括光纖光纜產品、光通訊元件、光通訊系統整合、高速光傳輸解決方案，同步鎖定 FAU（光纖陣列單元）關鍵技術。現階段技術百家爭鳴，賴浩民表示，聯光通不會孤注單一技術，已鎖定國內具國際級研發機構，掌握多項關鍵技術合作。

賴浩民預告，下半年將結盟國際合作夥伴，進軍 MPO（多芯光纖推入式連接器）市場，「今年會建一座 MPO 組裝產線新廠，對接 800G 至 1.6T 高速光模組需求。」目前已擬定提升新產線稼動率策略，因不需要大規模機房裝修，預計第三季完成設備採購，最快在年底前投產。

營收 光通訊 光纖

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