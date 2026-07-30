財報優於預期 法人調升台光電獲利預估值及目標價

台光電（2383）第2季財報繳出超標成績單，隨下半年供應鏈產能吃緊、人工智慧（AI）新平台拉貨，帶動高端材料出貨比重持續攀升，法人預期營收有望逐季走揚，挾領先優異技術，可望享有AI升級紅利，調高獲利預估值及目標價。

投顧法人分析，台光電第2季受惠漲價效益發威，毛利率33.8%，季增4.3個百分點，每股稅後純益（EPS）27.5元，年增184%，優於預期；存貨236.6億元，季增12.6%，存貨天數64.3天，由於高階材料供給吃緊，策略性維持高備料確保AI新平台陸續放量後生產原料充足。

觀察供應鏈情況，法人指出，下半年零組件以HVLP3、HVLP4銅箔最吃緊，其次為E布與Low DK2布，不排除CCL再次調漲售價，台光電第2至第3季產能維持580萬張，預計第4季提升至610 萬張，下半年營收推升主要動能為各式AI新平台放量出貨。

隨下半年兩家客戶新平台加入放量，M8、M8+、M9 材料出貨量再攀升，法人預期至年底，台光電M7等級以上材料營收占比將進一步攀升至70%。

台光電在AI新平台掌握更多M8與M8+訂單，加上M9 CCL預計下半年量產，產品結構明顯優化。法人表示，在高階產能極度短缺下，第2季順利漲價且幅度優於預期，上修2026年獲利預估值。