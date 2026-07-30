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長興 MUF 封裝膠放量 長廣設備認列回溫 法人看好下半年

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

長興（1717）及旗下子公司長廣（7795）隨半導體封裝材料、精密設備等出貨升溫，推升六月獲利齊成長。長興上半年17.91億元，年增71.76％，EPS 1.53元，寫下近四年同期新高；持股六成的子公司長廣，6月單月稅純益超越首季，隨三段式壓模設備出貨認列台塑（1301）升溫，法人看好長廣下半年營運。

長興指出，中東局勢在6月趨緩，上游原物料價格回落，客戶需求略有降溫，6月營收38.31億元，較前月略減，但仍較去年同期成長16.21％。其中，合成樹脂、特用材料6月出貨量不及上月，電子材料則在精密設備認列營收貢獻下回升，半導體先進封裝材料出貨量增加。

其中，長興旗下應用於晶圓級多晶片模組封裝（WMCM）製程中的MUF封裝膠材，出貨逐季升溫。法人報告指出，隨蘋果A20 pro系列晶片將採用WMCM封裝，長興作為MUF膠主要供應商，下半年相關產品產能將持續放大。

長興子公司長廣6月稅後純益2,400萬元，年增124%，每股純益（EPS）0.3元，超越今年首季EPS 0.21元水準，單月賺贏前一季，顯示營運回溫、獲利改善。

法人指出，長廣上半年受季節性波動影響，三段式壓模設備認列數字降溫，但下半年認列數有望較上半年成長，進而優化獲利表現。

法人 中東 六月

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