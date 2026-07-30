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盛群法說前行情 盤中亮燈漲停
盛群（6202）將於今日下午舉行法說會，盤中先行演出法說會前行情，亮燈漲停。
盛群上半年合併營收為18.08億元，年增逾一成，獲利表現明顯改善，歸屬母公司業主淨利2.16億元，年增逾九成，每股純益為0.94元。
盛群之前已調整部分低毛利產品線的報價，該公司先前也透露，其訂單從去年10月底開始湧入，目前訂單能見度最長可達六個月。首季觸控MCU出貨量明顯成長，主要是中國大陸低價競爭產品開始調漲報價，所以先前流失訂單又陸續回流。
同時，盛群散熱風扇相關產品已成功打入台灣一家滿大的AI伺服器風扇廠，導入到客戶端3款產品，今年估計應當會有小量訂單，惟真正明顯反映到業績的時間點，估計要等到明年。
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