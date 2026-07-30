廣達海外大籌資 股價遭重挫

外媒報導廣達（2382）計劃透過發行全球存託股票（GDS）籌資最多22億美元（約新台幣712億元），引發市場擔憂，大量資金投入是否能獲得回報，因此30日股價跳空開低，盤中一度觸及跌停，暫報281元，下跌28.5元，跌幅9.21%。

綜合路透與彭博資訊的報導，廣達擬在盧森堡發行4,900萬股GDS，1股相當於台灣普通股5股，發行價介於43.91至44.77美元。除GDS外，廣達今年6月公告以現金增資方式發行2億至2.45億股參與發行GDR，即使考慮發行GDR折價空間，仍有望募集700億元以上資金。

如此罕見大手筆海外籌資案，引發市場關注。隨著AI伺服器迭代更新，記憶體等零組件、GPU愈來愈貴，並且需要更多生產基地接單，就需要不斷投入大量資金，未來設備折舊將會持續上升，對於未來的獲利表現會造成一定的壓力，投報率能否有效成長，將會是市場關注的焦點。