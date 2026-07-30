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振樺電今年第2季獲利季增58% EPS 達4.34元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠振樺電（8114）今年第2季營收顯著回升，惟關鍵零組件漲價壓抑毛利率，稅後純益4.67億元，季增58%，每股純益達4.34元。

振樺電今第2季營收51.83億元，季增46%、年減11%，營運動能顯著回升。其中，線上線下解決方案(O2O Solutions)受惠部分市場因漲價預期帶動提前拉貨需求，加以多項專案陸續出貨挹注，營收年增17%，季增69%；產業物聯研製中心(Embedded Foundry) 雖因去年同期半導體檢測平台專案集中出貨墊高比較基期致年減17%，惟受惠軟體定義資料中心、數位醫療與網通需求回溫，營收季增41%。

區域別方面，美洲地區受高基期影響年減21%、季增42%，歐洲及亞洲地區則因訂單持續回升，營收分別年增43%及21%。

獲利結構方面，第2季合併毛利率為39.45%，較上季下滑約7.6 個百分點，主要係記憶體與 CPU等關鍵零組件價格自年初以來持續顯著調漲，公司雖已將成本上漲反映至客戶售價，惟屬成本轉嫁性質未能帶來額外利潤空間。

費用控管方面，第2季營業費用為10.81億元，季增5%、年減23%；在營收顯著回升帶動下，營業淨利季增53%至9.64億元。業外認列匯兌損失8百萬元及少數股權2.94億元後，歸屬於本公司業主之淨利為4.67億元，季增 58%，單季EPS為4.34元。

振樺電 營收 EPS

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