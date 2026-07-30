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優群下半年進入旺季 力拚成長

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

連接器廠優群（3217）第2季稅後純益為2.14億元，季減15.7%，年增3.4%；第2季每股稅後純益（EPS）為2.38元，第1季EPS為2.82元，去年同期EPS為2.30元。隨著下半年進入傳統出貨旺季，法人預估，優群業績可望逐季上揚。

優群上半年稅後純益為4.68億元，年減1.2%，上半年EPS為5.20元，去年同期為5.26元。

優群也公告實施庫藏股，預定買回金額上限為24.49億元，預定買回時間為7月30日至9月29日，預定買回數量為1,000張，買回區間價格為98元至212元，股價低於區間價格下限，將繼續買回。

優群總經理劉興義之前表示，CAMM與CABB連接器訂單量已經增加六到七倍，由於單價高，對營收貢獻大幅提升；而出貨給美系手機大廠的微型沖壓件（Metal Bar）今年數量成長兩成以上，推升今年整體業績將兩位數成長，獲利同步看俏，2027年隨著AI伺服器應用擴大，加上沖壓件還有新增案子，營運可望優於2026年。

優群第1季產品營收比重，SO-DIMM占31%、M.2占26%、Long DIMM占11%、TYPE-C占12%、Metal Bar占11%、其他10%。

營收 EPS 法人

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