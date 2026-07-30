聽新聞
0:00 / 0:00
優群下半年進入旺季 力拚成長
連接器廠優群（3217）第2季稅後純益為2.14億元，季減15.7%，年增3.4%；第2季每股稅後純益（EPS）為2.38元，第1季EPS為2.82元，去年同期EPS為2.30元。隨著下半年進入傳統出貨旺季，法人預估，優群業績可望逐季上揚。
優群上半年稅後純益為4.68億元，年減1.2%，上半年EPS為5.20元，去年同期為5.26元。
優群也公告實施庫藏股，預定買回金額上限為24.49億元，預定買回時間為7月30日至9月29日，預定買回數量為1,000張，買回區間價格為98元至212元，股價低於區間價格下限，將繼續買回。
優群總經理劉興義之前表示，CAMM與CABB連接器訂單量已經增加六到七倍，由於單價高，對營收貢獻大幅提升；而出貨給美系手機大廠的微型沖壓件（Metal Bar）今年數量成長兩成以上，推升今年整體業績將兩位數成長，獲利同步看俏，2027年隨著AI伺服器應用擴大，加上沖壓件還有新增案子，營運可望優於2026年。
優群第1季產品營收比重，SO-DIMM占31%、M.2占26%、Long DIMM占11%、TYPE-C占12%、Metal Bar占11%、其他10%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。