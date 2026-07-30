國巨甜甜價還沒到？公司不買庫藏股 股民幫翻譯：現在還太貴

國巨*（2327）29日召開法說會，表示目前並沒有任何實施庫藏股的計畫，也不評論市場波動，並公布第2季財報，合併營收444.56億元，年增35.7%，累計上半年每股純益(EPS)8.48元。國巨股價30日並未止跌，盤中下跌逾5%，跌破500元，對於國巨不買庫藏股一事，引起股民熱議，─紛紛幫忙解讀意思，表示「現在股價還太高了」、「公司不接刀」、「現在太貴了」、「散戶自己留著就好」。

台股今日反彈，但被動元件族群仍普遍下跌，禾伸堂（3026）、信昌電（6173）盤中跌停，國巨雖一度止跌翻紅，但仍不敵上方龐大套牢賣壓，由紅翻黑，盤中下跌逾4%，跌破500元。

國巨第2季財報毛利率、營業利益率「雙升」，毛利率38.5%，年增2.9個百分點；營業利益率26.4%，年增4.9個百分點；稅後純益94.18億元，季增17.7%、年增88.5%；EPS 4.59元。累計上半年EPS 8.48元，為歷史同期高點。

國巨表示，毛利率持續改善，主要受惠產品售價調升及產品組合優化，部分獲利仍受到原物料成本上升，以及標準品需求增加所抵銷。

對於市況看法，國巨指出，愈來愈多AI相關客戶釋出長約意願，鎖定未來半年、甚至多年的被動元件供應，以降低供應鏈風險，值得注意的是，部分客戶願意支付溢價，以確保取得穩定供貨。國巨表示，需求主要來自AI相關應用，因AI伺服器所需MLCC、電阻、電感及磁性元件數量持續增加。

不過，有分析師問國巨團隊是否考慮買庫藏股護盤，國巨否認有庫藏股計畫，表示目前要務為為股東創造良好的營運成果。

此番說法引起網友熱議，紛紛猜測國巨釋出的語意，表示「現在股價還太高了」、「公司不接刀」、「現在太貴了」、「散戶自己留著就好」、「保存期限至少8年」、「這局泰銘哥不背去找別人」、「又不是傻了 拿錢去接基金經理人的貨」。