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慧榮財報／第二季營收續創歷史新高 預估全年營收年增逾100%

經濟日報／ 記者徐睦鈞／即時報導

慧榮科技（NasdaqGS: SIMO）公布2026年第二季財報營收為4億5,100萬美元，創下歷史新高。營收較前一季成長32%，與前一年同期相比巨幅成長127%。第二季毛利率50.2%，稅後淨利8,314萬美元，營業利益率為23.1%，每單位稀釋之美國存託憑證(ADS)盈餘2.43美元(約新台幣79元)。

在NAND與DRAM持續嚴重缺貨的狀況下，三大產品線仍逆勢大幅成長。邊緣和企業級SSD控制晶片較前一季成長5%-10%，較去年同期大幅成長50%-55%；嵌入式eMMC與UFS控制晶片較上一季成長15%-20%，與去年同期相比，大幅成長95%-100%；Ferri和企業級開機碟儲存解決方案成長幅度最大，單季成長達110%-115%，相較於去年同期，巨幅成長高達1,690%-1,695%。

「我們正快速從消費性NAND Flash控制晶片供應商，轉型為橫跨AI基礎設施至邊緣運算的控制晶片與儲存解決方案領導者，」慧榮科技總經理苟嘉章表示，第二季財報交出亮眼成績，營收、毛利率及營業利益率均大幅成長，主要受惠於嵌入式eMMC與UFS控制晶片、企業級與邊緣SSD控制晶片，以及快速成長的Ferri車用與企業級開機碟儲存解決方案所挹注的營收。我們的營收在今年上半年連續兩季創新高，創下了歷年來最佳的開局表現，預期這股成長動能將延續至下半年。透過持續擴展產品布局與市場版圖，我們正持續強化公司的成長基礎，為未來多年營收與獲利持續提升提供有力支撐。

展望未來，苟嘉章表示，慧榮憑藉領先業界的NAND Flash控制晶片技術與深厚的產業合作夥伴關係，積極拓展產品布局與市場版圖，應用範圍從AI基礎設施至邊緣運算。過去幾年來，我們持續投入資源，為這項策略奠定堅實基礎，包括領先業界的嵌入式eMMC和UFS控制晶片、高效能的6nm PCIe Gen5邊緣SSD控制晶片產品組合、全新的PCIeGen5和開發中的PCIe Gen6 MonTitan企業級／AI SSD控制晶片，以及成長快速的Ferri和企業級開機碟儲存解決方案。如今，我們已在AI資料中心、AI伺服器、邊緣AI與實體AI等各大AI市場建立了極具優勢的完整布局。

苟嘉章根據目前的訂單能見度及客戶需求預測，今年下半年將持續維持強勁的營收成長。儘管目前NAND價格與供應狀況為我們多項消費性業務帶來挑戰，但公司整體的競爭優勢與發展前景從未如此強勁。公司正朝著創下公司歷史最高年度營收的目標邁進，預期全年營收年增將超過100%，且新推出的企業級／AI基礎設施產品目前仍處於導入初期，未來具備可觀的成長潛力。

公司預估，2026年第三季營收將介於5億1千900萬至5億4千100萬美元，較前一季成長15%~20%，較去年同期成長114%~124%，毛利率介於50%至51%，而營業利益率將提升至27.5%至28.5%之間。

財報 營收 慧榮科技

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