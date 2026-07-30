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募資擴產成股價殺手？廣達一度跌停 伺服器代工股都下跌

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
廣達。聯合報系資料照
廣達。聯合報系資料照

台股30日震盪劇烈，指數死守4萬點大關，盤中上漲逾500點，台積電（2330）上漲約2%。但AI伺服器代工族群並未一同反彈上漲，廣達（2382）更一度觸及跌停板279元，盤中重挫9%，鴻海（2317）下跌逾2%，緯創（3231）下跌逾5%，緯穎（6669）、英業達（2356）下跌4%。

廣達今年6月宣布，以現金增資方式發行2億至2.45億股，參與發行海外存託憑證。如今廣達宣布籌資最多22億美元（約新台幣712億元），執行方式為在盧森堡發行4,900萬股GDS，1股相當於台灣普通股5股，發行價介於43.91至44.77美元。

交易條款顯示，廣達計劃將此次發行所得資金，用於以外幣購買原物料。業界認為，這將有助於AI伺服器產線擴產及零組件採購等用途。

不過隨著市場氛圍丕變，大規模資本支出令投資人不安，並質疑是否損及自由現金流、AI變現的速度，近日美股科技巨頭如Google、特斯拉在財報顯示自由現金流轉負後都大跌，Meta自由現金流驟降至7.84億美元，創四年新低，且第3季營收展望低於市場預估，盤後股價重挫7%。

儘管巨頭們並沒有下修資本支出力道，但就股市走勢來看，市場似乎已投下不信任票，台股ODM廠跟進大舉在市場借錢擴廠，也同樣拖累股價，廣達盤中大跌逾9%，緯創下跌逾5%，緯穎下跌逾4%，鴻海下跌逾2%。

除了廣達發行GDR，緯穎今年股東會也通過以不超過1,800萬股額度，視狀況及公司需求進行籌資，包含私募現金增資或私募發行GDR等方式，後續有機會募得超過700億元資金。

廣達 伺服器 募資

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