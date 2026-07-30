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統一超除息首日行情震盪 第2季 EPS 創近八季新高、外資調升目標價

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
統一超董事長羅智先。聯合報系資料照
統一超董事長羅智先。聯合報系資料照

統一超（2912）30日除息交易，股價開高後翻黑，盤中一度跌逾3%。雖然公司昨日公布第2季每股純益（EPS）3.06元，創近八季新高，外資也將目標價由250元調高至270元，但財報及外資利多未能激勵除息行情，盤中暫時呈現貼息走勢。

統一超今除息，每股配發現金股利9元，除息參考價232元，早盤一度上漲至235元，隨後賣壓出籠，由紅翻黑，盤中最低來到224.5元，跌幅逾3%。

統一超第2季合併營收921.76億元，年增5.5%；受惠商品組合優化，毛利率34.59%，較去年同期提升0.16個百分點，帶動營業毛利年增近6%至318.81億元。不過，受到推銷費用及營業費用增加影響，第2季營業利益38.45億元，年減0.8%，營業利益率4.17%，較去年同期下滑0.26個百分點。

受惠業外收益成長挹注，統一超第2季稅後純益37.48億元，年增2.2%，EPS達3.06元，高於去年同期2.92元，為2024年第3季以來新高；累計上半年合併營收1,807.03億元，年增5%，稅後純益73.19億元，年增3.5%，EPS為6.03元，創同期次高。

最新外資報告指出，統一超第2季EPS 3.06元，略優於外資預估，也與市場預期大致相符。雖然營業利益因持續投入展店及物流建設，略低於市場預期，但受惠鮮食、CITY CAFE等高毛利商品持續成長，以及台灣便利商店市占率穩步提升，基本面仍維持穩健。

外資表示，統一超今年維持新增150至200家7-ELEVEN門市目標，菲律賓7-ELEVEN預計新增400至500家門市，康是美也將持續積極展店，看好展店效益將於未來幾年逐步發酵，因此維持「優於大盤」評等，並將12個月目標價由250元調高至270元。

除息 統一超 外資

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