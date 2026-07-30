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環球晶單月虧逾8元嚇壞市場 矽晶圓族群跌停一片

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

矽晶圓族群30日成為盤面重災區。指標股環球晶（6488）開盤即跳空跌停至778元，台勝科（3532）跌停至277.5元，合晶（6182）也鎖在84.7元跌停價；中美晶（5483）盤中下跌7.51%至154元，昇陽半導體（8028）跌幅也接近4%，賣壓幾乎籠罩整個族群。

環球晶昨晚公告6月自結數。環球晶6月歸屬母公司業主淨損39.55億元，每股淨損8.27元，單月大虧的數字一出，迅速放大市場疑慮，也讓原本籌碼已經鬆動的矽晶圓股再遭停損賣壓。

不過，環球晶6月虧損主要是受到持有德國矽晶圓廠世創（Siltronic）股票，以及相關海外附認股權公司債的評價損失影響。世創股價5月底約為105歐元，6月底回落至約82歐元，環球晶依會計規定沖回部分先前認列的未實現利益，因此拖累6月損益。

若拉長至整季觀察，環球晶4月每股純益8.85元、5月每股純益7.33元，扣除6月每股淨損8.27元後，第2季自結每股純益仍約7.91元，並非整季陷入虧損。公司也強調，相關評價損益不涉及現金流，本業獲利仍維持穩健成長。

營運方面，環球晶第2季營收152.1億元，季增8.8%，且營收逐月走高，反映客戶需求及出貨動能仍在回升。不過，矽晶圓族群先前已在漲價預期、美光十年長約及AI需求題材帶動下大漲一波，近期大盤又進入去槓桿階段，環球晶單月虧損的消息因而成為獲利了結的出口，賣壓也從環球晶擴散至台勝科、合晶等同族群個股。

環球晶預計8月4日召開第2季法說會，市場接下來將聚焦正式財報、本業毛利率，以及下半年矽晶圓漲價能否如期落實。

矽晶圓 矽晶圓族群 環球晶

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