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法說會在即 聯發科反彈逾半根停板
晶片大廠聯發科今日股價隨大盤反彈，早盤衝高至3,410元，漲幅逾半根停板。聯發科將於7月31日舉行法說會，外界預期除了公布第2季財報數字，也將釋出第3季的營運展望。
聯發科先前提到，在無所不在的AI大趨勢帶動下，運算需求迅速成長，不僅擴大邊緣裝置的潛在市場，也進一步帶動AI基礎設施的投資規模。該公司具有差異化的技術與產品組合，能同時在邊緣與雲端運算的結構性成長中受惠。
在資料中心方面，聯發科先前指出，為美國超大型雲端服務商開發的第一個AI加速器ASIC專案進展非常順利，預期AI ASIC業務在今年第4季能為其帶來約20億美元的營收貢獻。
展望2027年，基於目前已掌握的產能，聯發科非常有信心上述專案的規模將擴大到數十億美元的規模。與此同時，該公司也與客戶及供應鏈夥伴進行另一個AI加速器ASIC專案中，目標是於2027年底前進入量產。
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