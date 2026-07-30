聯電快攻漲停！Q2獲利報喜、資本支出升至20億美元 雙軌擴產搶AI商機

晶圓大廠聯電（2303）法說會釋出優於市場預期的營運展望，第2季獲利穩健成長，第3季晶圓出貨量預估將續增高個位數百分比，董事會同步拍板新加坡、台南雙軌擴產，並將2026年資本支出由15億美元上調至20億美元。多重利多激勵下，聯電30日開高快攻漲停112.5元，漲停委買超過5萬張，成為台股震盪逾千點之際多頭指標之一。

聯電29日公布2026年第2季財報，單季合併營收687.3億元，季增12.6%、年增17%；毛利率32.5%，歸屬母公司淨利422.6億元，每股純益3.39元。執行長王石表示，第2季晶圓出貨量季增10.6%，主要受惠通訊及消費性電子需求強勁，帶動產能利用率提升至85%；其中22/28奈米製程營收續創歷史新高，22奈米占整體營收比重達17.5%。

除了成熟製程需求持續升溫，聯電也在矽光子布局取得新進展。王石指出，公司本月已完成首批12吋矽光子量產晶圓交付，象徵12吋矽光子量產製造能力正式到位，預計2027年推出可供更多客戶導入的矽光子平台，進一步布局高速傳輸與AI應用商機。

展望第3季，聯電維持樂觀看法，預估晶圓出貨量將較第2季成長高個位數百分比，整體產能利用率可望突破90%，毛利率維持30%中位數水準。王石表示，電腦、通訊及消費性電子需求仍穩健，受惠於電源管理IC、感測器及微控制器需求回升，8吋產品組合明顯復甦；40奈米及FinFET等製程需求依舊強勁，目前尚未看到AI需求放緩跡象。

因應客戶需求與AI、邊緣運算長期成長趨勢，聯電董事會通過分階段擴產計畫，將擴建新加坡P4廠區無塵室產能，並於台南科學園區興建新晶圓廠，以建立更具彈性的產能布局。董事長洪嘉聰表示，生成式AI快速發展正重塑半導體產業，公司將透過兼顧速度、彈性與資本紀律的策略，持續滿足客戶需求並掌握下一波成長機會。

受法說會利多激勵，聯電今日開盤以107.5元開出後迅速亮燈漲停，鎖在112.5元，漲停委買突破5萬張，並貢獻大盤逾40點漲點，帶動聯傑（3094）、欣興（3037）、盛群（6202）等集團及相關概念股同步走揚。