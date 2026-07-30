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聯電快攻漲停！Q2獲利報喜、資本支出升至20億美元 雙軌擴產搶AI商機

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
聯電第2季獲利優於預期，營收與毛利率同步成長。路透
聯電第2季獲利優於預期，營收與毛利率同步成長。路透

晶圓大廠聯電（2303）法說會釋出優於市場預期的營運展望，第2季獲利穩健成長，第3季晶圓出貨量預估將續增高個位數百分比，董事會同步拍板新加坡、台南雙軌擴產，並將2026年資本支出由15億美元上調至20億美元。多重利多激勵下，聯電30日開高快攻漲停112.5元，漲停委買超過5萬張，成為台股震盪逾千點之際多頭指標之一。

聯電29日公布2026年第2季財報，單季合併營收687.3億元，季增12.6%、年增17%；毛利率32.5%，歸屬母公司淨利422.6億元，每股純益3.39元。執行長王石表示，第2季晶圓出貨量季增10.6%，主要受惠通訊及消費性電子需求強勁，帶動產能利用率提升至85%；其中22/28奈米製程營收續創歷史新高，22奈米占整體營收比重達17.5%。

除了成熟製程需求持續升溫，聯電也在矽光子布局取得新進展。王石指出，公司本月已完成首批12吋矽光子量產晶圓交付，象徵12吋矽光子量產製造能力正式到位，預計2027年推出可供更多客戶導入的矽光子平台，進一步布局高速傳輸與AI應用商機。

展望第3季，聯電維持樂觀看法，預估晶圓出貨量將較第2季成長高個位數百分比，整體產能利用率可望突破90%，毛利率維持30%中位數水準。王石表示，電腦、通訊及消費性電子需求仍穩健，受惠於電源管理IC、感測器及微控制器需求回升，8吋產品組合明顯復甦；40奈米及FinFET等製程需求依舊強勁，目前尚未看到AI需求放緩跡象。

因應客戶需求與AI、邊緣運算長期成長趨勢，聯電董事會通過分階段擴產計畫，將擴建新加坡P4廠區無塵室產能，並於台南科學園區興建新晶圓廠，以建立更具彈性的產能布局。董事長洪嘉聰表示，生成式AI快速發展正重塑半導體產業，公司將透過兼顧速度、彈性與資本紀律的策略，持續滿足客戶需求並掌握下一波成長機會。

受法說會利多激勵，聯電今日開盤以107.5元開出後迅速亮燈漲停，鎖在112.5元，漲停委買突破5萬張，並貢獻大盤逾40點漲點，帶動聯傑（3094）、欣興（3037）、盛群（6202）等集團及相關概念股同步走揚。

聯電 漲停 資本支出

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環球晶6月大虧8.27元、股價直接跳空跌停 矽晶圓全倒

環球晶（6488）29日公告6月每股淨損達8.27元，因其持股德國世創股價在6月底較上月下跌逾20%，回吐部分先前認列的評價利益，因此影響6月稅前損益及每股純益表現。環球晶表示，本業獲利穩健成長，強調上述評價損失無關現金流動，也不影響本業營運狀況。但環球晶股價30日仍跳空跌停至778元，其他矽晶圓族群合晶（6182）、台勝科（3532）也跌停，中美晶（5483）盤中大跌逾7%。

信義房屋上半年EPS 0.66元

信義房屋上半年稅後純益達4.88億元，每股稅後純益（EPS）為0.66元，顯示由虧轉盈。第2季稅後純益3.29億元，伴隨房仲業績回升。為進軍不動產開發，子公司信義開發計劃展開多項合作建案，授權董事長全權處理。

國巨上半年每股純益8.48元

國巨*昨（29）日公布2026年第2季財報，受惠AI需求持續強勁、產品組合優化及價格調漲效益顯現，單季營收達445億元，歷史新高；稅後純益94.18億元，單季第三高；每股純益4.59元。累計上半年每股純益達8.48元，歷史同期高點。

欣興AI產品比重衝70% 第3季毛利率向上

載板龍頭欣興（3037）昨（29）日召開法說會，發言人財務資深副總鍾明峰、資深副總行銷長楊筑華等出席，欣興提到，看好高階人工智慧（AI）訂單出貨增加與漲價反應成本，下半年營收可望持續成長，第3季毛利率有機會優於第2季，AI產品比重下半年可望增至七成，持續擴充高階製程、持續適度調整售價反映成本費用。

台光電上半年EPS 42.46元

銅箔基板（CCL）廠財報報喜，AI推升高階材料出貨暢旺。台光電昨（29）日公布上半年財報，合併營收803.42億元，年增81.8%，歸屬於母公司淨利152.13億元，年成長119%，每股純益42.46元，皆創新高。

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