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漢達抗癌藥 HND-039獲美國 FDA 暫時性許可 開盤亮燈漲停

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

漢達（6620）30日公告，該公司開發治療癌症的505(b)(2) 劑型型新藥 HND-039 OMCAZIO，已於29日取得美國食品藥物管理局（FDA）暫時性許可（Tentative Approval, TA）；受到消息影響，漢達開盤即以96.3元亮燈漲停，上漲8.7元，早盤買盤逾2,100張。

漢達公告指出，子公司Handa Oncology, LLC 於美國時間7月 29 日接獲 FDA 通知，HND-039 OMCAZIO取得 FDA的TA。依美國相關法規，如產品於相關專利或市場專屬期屆滿前已完成 FDA 審查，且除該等專利或市場專屬期限制外已符合核准條件，FDA 通常將先核發TA，取得這項許可代表 FDA 已完成本產品品質、安全性及有效性等核准要件之技術審查，待相關限制條件解除並完成 FDA 後續程序後，即可核發最終核准（FinalApproval,FA）。

漢達說明，本次FDA核發TA，係因 HND-039 OMCAZIO對照之產品其化合物專利尚未到期，該專利屆滿日為美國時間今年8 月 14 日所致。公司將盡速完成取得FA之相關程序並於此同時準備產品之上市作業，並於取得FA後於美國市場正式上市銷售。

漢達表示，根據原專利藥廠2025年年報刊載資訊，原廠藥於2025年之美國市場銷售金額為 21.13 億美元。

漢達 FDA 抗癌藥

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