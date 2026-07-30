環球晶6月大虧8.27元、股價直接跳空跌停 矽晶圓全倒

環球晶（6488）29日公告6月每股淨損達8.27元，因其持股德國世創股價在6月底較上月下跌逾20%，回吐部分先前認列的評價利益，因此影響6月稅前損益及每股純益表現。環球晶表示，本業獲利穩健成長，強調上述評價損失無關現金流動，也不影響本業營運狀況。但環球晶股價30日仍跳空跌停至778元，其他矽晶圓族群合晶（6182）、台勝科（3532）也跌停，中美晶（5483）盤中大跌逾7%。

環球晶公告，6月歸屬母公司業主淨損39.55億元，每股淨損8.27元。環球晶表示，4月及5月的每股純益顯著提升，是因第2季世創股價由4月底約每股80歐元，大幅上升至5月底約105歐元，公司認列未實現評價利益。

但6月底世創股價下跌至82歐元，較5月底下跌逾20%，先前部分認列的評價利益隨之回吐，影響6月稅前損益及每股純益表現。

環球晶強調，上述評價損失無關現金流動，也不影響其本業營運狀況。

環球晶近日公告義大利Novara廠火災事件，義大利Novara廠8吋產線無塵室的機台因故燃燒，產線停止生產，並無人員傷亡，12吋產線不受影響，目前正在評估災後復原計劃，復工時程、設備損失及對營運之實際影響，仍待進一步評估確認。