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信義房屋上半年EPS 0.66元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

信義（9940）昨（29）日發布財報，上半年稅後純益4.88億元，較去年虧轉盈，每股稅後純益（EPS）0.66元；若以第1季財報估算，第2季稅後純益3.29億元，同樣較去年虧轉盈，EPS 0.44元。

另外，信義也公告，為發展不動產開發業務，持股100%之子公司信義開發擬於雙北地區與他人合建、都更或參與政府標案等，擬同意信義開發於全案總建造成本合計不超過20億元範圍內，授權信義開發周俊吉董事長全權處理與他人洽談可能不動產開發投資案或投標之條件與簽約事宜。

信義房屋第2季房仲本業業績回升，主要因央行理監事會議後，買氣略見回籠，且第七波管制已上路逾18個月，市場逐漸消化利空，加上大陸無錫建案「山水嘉庭」穩定去化下，推升單季營運表現，寫下自2024年9月央行打房後，近七季單季新高，獲利也較第1季翻倍。

開發案進度上，信義房屋表示，「嘉學案」預計2028年交屋，LG捷開案皆已簽約完成，持續推進開發進程，預計陸續於2027年下半年推案，另將持續進行非購地式之潛案開發。

展望未來，信義房屋指出，央行略為調整房市政策，有助緩解房市低迷氛圍，但維持「量價盤整」走勢。

信義房屋 EPS 都更

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