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國巨上半年每股純益8.48元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

國巨*（2327）昨（29）日公布2026年第2季財報，受惠AI需求持續強勁、產品組合優化及價格調漲效益顯現，單季營收達445億元，歷史新高；稅後純益94.18億元，單季第三高；每股純益4.59元。累計上半年每股純益達8.48元，歷史同期高點。

國巨第2季合併營收444.56億元，季增16.5%、年增35.7%。毛利率、營業利益率「雙升」。毛利率38.5%，季增0.4個百分點、較去年同期提升2.9個百分點；營業利益率26.4%，季增1.2個百分點、年增4.9個百分點；稅後純益94.18億元，季增17.7%、年增88.5%；每股純益4.59元。

國巨表示，第2季營收成長來自各產品線、區域及通路需求同步增溫，AI仍是主要成長動能，標準品與特殊品需求均維持健康水準。毛利率持續改善，主要受惠產品售價調升及產品組合優化，部分獲利仍受到原物料成本上升，以及標準品需求增加所抵銷，但單季毛利仍季增17.7%、年增46.9%。

上半年國巨合併營收826.22億元，年增29.3%；毛利率38.3%，年增2.7個百分點；營業利益率25.9%，年增4.7個百分點；稅後純益174.19億元，年增65.5%，每股純益8.48元。

國巨指出，上半年營運受惠AI應用持續擴大，以及標準品與特殊品需求同步成長，帶動產品組合改善與出貨放量，加上營運效率提升。後續仍將持續掌握AI、高階工控及車用電子等市場商機，提升長期營運動能。

每股純益 國巨 營收

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