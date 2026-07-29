廣達海外籌資要募712億 台灣近20年來最大規模

外媒報導，廣達（2382）電腦計劃透過發行全球存託股票（GDS）籌資最多22億美元（約新台幣712億元），可望成為台灣近20年來規模最大的股票發行案。

綜合路透與彭博資訊的報導，廣達擬在盧森堡發行4,900萬股GDS，1股相當於台灣普通股5股，發行價介於43.91至44.77美元。

台股昨日重挫，廣達昨（29）日收盤下跌4元，收309.5元，三大法人連兩日買超。以昨日收盤價來看，GDS發行價折價約6%至7.8%。

廣達今年6月公告以現金增資方式發行2億至2.45億股參與發行GDR，即使考慮發行GDR折價空間，仍有望募集700億元以上資金。

這是廣達近年來罕見大手筆海外籌資案，業界認為，AI伺服器迭代更新，記憶體等零組件、GPU愈來愈貴，並且需要更多生產基地接單，隨著海外募資銀彈上膛，將助攻廣達購料與建廠更順遂，為後續營運增添柴火。

交易條款顯示，廣達計劃將此次發行所得資金，用於以外幣購買原物料。報導指出，若以美元計算，這也是飛利浦2007年出售價值25.6億美元的台積電美國存託憑證（ADR）以來，規模最大的台灣股票發行交易。花旗和瑞銀負責安排這筆交易。

當前，市場日益質疑巨額人工智慧（AI）支出能否帶來足夠回報，投資人正在快速撤離晶片股。廣達股價過去一年上漲近16%，落後於台灣加權股指約73%的漲幅。

廣達近期連番針對擴展產能公告，包括新增租用加州廠房，作為當地AI伺服器生產。

7月獲准以6億美元對外投資英屬開曼群島商，全數轉投資美國子公司，強化美洲在地製造與動能。

2026年全年資本支出預估拉高至300億元。美國與泰國為主要海外擴廠重心，全力掌握AI伺服器強勁需求商機。