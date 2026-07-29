台達電今開法說 聚焦三大重點

電源大廠台達電（2308）今（30）日召開法說會，預料法人將聚焦AI伺服器電源與水冷散熱出貨動態、高壓直流（HVDC）技術進展以及全球產能布局進度等三大方向。

儘管台達電公布亮眼的半年報業績，但近期AI市場雜音四起，因此預料法人將聚焦大客戶拉貨動能是否延續至下半年或明年，以及高毛利率水冷散熱相關產品的營收占比能否進一步擴大。

其次，隨著次世代資料中心對供電效能要求提升，預估法人將重點詢問800V DC高壓直流電源櫃的客戶認證進度與量產時程是否如先前預期，同時關注台達電從元件、電源模組到水冷系統、電力中樞的一站式整合進度。

法人也會聚焦台達電全球產能布局的進度。目前台達電因應地緣政治與CSP客戶要求，主要在泰國、美國兩地進行擴產，現階段擴產進度以及未來貢獻時程也將會是法說會觀察重點。

由於上游原料漲幅驚人，不少零組件紛紛喊漲，而電源雖然之前已經漲過一次，但近期市場傳出很可能二度調漲，法人很可能會詢問電源產品漲價情況與幅度。

業界人士表示，同屬輝達供應鏈，中國大陸電源龍頭麥格米特（MEGMEET）日前已對下游客戶發出漲價通知函，市場估計，全產品線漲價約10至20%，因此台達電是否近期會跟進調漲，也將是法說會關注焦點之一。