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台達電上半年大賺456億 每股純益17.59元！攀歷史高點

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
電源大廠台達電29日公布半年報。 聯合報系資料照
電源大廠台達電29日公布半年報。 聯合報系資料照

電源大廠台達電（2308）昨（29）日公布半年報，受惠AI基礎建設需求旺盛，上半年稅後純益衝上456.91億元，年增88.9%，每股純益17.59元，創歷史新高，業績表現亮眼。

台達電上半年營收3,426.08億元，年增41%，創歷史新高。

台達電近六季營收與EPS
台達電近六季營收與EPS

第2季營收1,832.56億元，季增15%、年增47.7%，稅後純益251.35億元，季增22.2%、年增80.2%，每股純益9.68元，相比首季的7.91元、去年同期的5.37元均成長，營收、稅後純益、每股純益均創單季歷史新高。

值得注意的是，台達電上半年獲利已達到去年全年獲利逾七成水準，營運動能非常強勁，下半年步入產業傳統旺季，今年業績有望再創新猷。

台達電預計今日召開法說會，進一步對外釋出最新展望。

市場預料，受惠AI需求提升，帶動AC／DC電源大幅成長外，雲端服務廠商客戶在新一代ASIC伺服器平台採用DC／DC電源模組，也將成為另一成長關鍵，液冷散熱維持成長趨勢。

近期台股大盤跌勢擴大，台達電股價從5月底高點2,585元一路下殺，昨日股價一度殺至跌停，午盤後才急拉，終場跌幅仍逾5%，下跌85元，收1,495元。

展望未來，市場傳出台達電散熱訂單能見度已看到2027年，今年散熱事業業績年增幅仍達五成。法人看好，台達電受惠AI、資料中心等領域需求成長，營收及獲利維持成長趨勢，下半年營運動能無虞。

產能部分，台達電因泰國與美國產能吃緊，日前已啟動全球投資、積極擴產，去年資本支出突破400億元大關，今年預期資本支出上看500億元大關，將再度改寫新猷，意味著AI基礎建設需求相當暢旺。

台達電董事長鄭平曾強調，AI資料中心已成為台達電最大成長動能，現在產能仍吃緊，因為缺料及AI成長快速，「客戶希望我們趕快蓋廠」，現在看客戶談的都是一年後的產能布局。

台達電 營收 每股純益

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