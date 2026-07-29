聯電上季每股賺3.39元 創新高

聯電（2303）昨（29）日公布第2季財報，受惠通訊及消費性電子需求升溫，單季稅後純益422.6億元，季增161%、年增374%，每股純益3.39元，寫歷史新高紀錄。

執行長王石表示，第2季晶圓出貨量季增10.6%，受惠於通訊及消費性電子的強勁需求，推升產能利用率至85%；22/28奈米製程營收續創新高，22奈米銷售占第2季整體營收達17.5%，本月將首批12吋矽光子量產晶圓交付客戶，是12吋矽光子量產製造能力的重要里程碑，2027年將進一步推出可供更多客戶導入之矽光子平台。

聯電累計上半年營收1297.71億元，年增11.3%，毛利率30.9%，較去年同期拉升3.2個百分點，歸屬母公司淨利584.31億元，年增250.3%；每股純益4.68元。

王石指出，展望本季，電腦、通訊及消費性電子需求維持穩健，晶圓出貨量將呈高個位數成長，尤其電源管理IC、感測器及微控制器需求強勁，帶動8吋產品組合明顯復甦，本季8吋產能利用率將大幅提升；12吋產能利用率則可望維持健康水準。

王石進一步說，AI基礎建設持續擴張，除了先進邏輯晶片外，同步帶動電源管理、感測、連接介面及特殊製程需求。聯電將繼續強化矽光子、22／28奈米及各項特殊製程平台，掌握AI應用快速成長所衍生的晶圓代工商機。

聯電昨日收跌停102.5元，下跌11元。但外資買超39,628張，提前押寶聯電法說會展望正向，後市營運依舊可期。