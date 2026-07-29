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高盛：信驊四大獲利成長動能 目標價由20,000元上調至22,000元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
信驊董事長林鴻明。聯合報系資料照
信驊董事長林鴻明。聯合報系資料照

高盛證券釋出報告指出，信驊（5274）第2季營收與毛利率優於預期，將受惠於傳統伺服器管理晶片（BMC）出貨量上修，AI伺服器需求強勁，以及新產品AST1840帶來潛在成長動能；目標價由20,000元上調至22,000元，並重申「買進」評等。

信驊將於8月5日舉行法說。信驊第2季營收季增23%、年增72%，較高盛預估高出3%。高盛預期，信驊第2季毛利率將達69.6%，高於第1季的69.2%，也高於公司預估的67–68%，主要是因為信驊透過價格調整，將較高的載板與封測成本轉嫁給客戶。

展望第3季，高盛預期信驊營收季增率將進一步擴大到22%，遠高於先前預估的14%，受惠於載板瓶頸逐步緩解，加上客戶需求持續強勁，同時毛利率應可維持在接近第2季的69.5%水準。

高盛看好信驊的四大獲利成長動能。首先是代理式AI（Agentic AI）需求更強勁。信驊預估AI相關一般伺服器BMC需求在2026年為850萬顆，到2027年增加到1,230萬顆，但高盛認為實際需求可能更高，受惠於自研CPU與一般伺服器CPU強勁需求。

其次是AI特殊應用IC（ASIC）部署加速，且美系AI ASIC客戶市占率進一步提升。第三是AST2700導入率持續上升，預期AST2700在2026–2028年將分別占傳統BMC出貨量的5%、22%、38%。第四是供應鏈瓶頸逐步緩解，E-glass認證接近完成，且今年第4季預期引入新的封測合作夥伴。

高盛指出，信驊股價自6月高點以來下跌31%，跌幅高於台股加權指數同期的13%跌幅，但股價疲弱主要反映AI市場情緒轉弱，投資人可能對高本益比個股獲利了結。高盛將信驊2026–2028年獲利上調10–15%，並上調目標價到22,000元，以7月28日收盤價計算，隱含上漲空間約66%。

高盛 信驊 目標價 伺服器

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